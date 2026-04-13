Александр Лукашенко 13 апреля подписал указ №124 «О реестре производителей кормов и кормовых добавок». Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом, реестр будет сформирован Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

С 1 января 2027 года субъекты, которые производят корма и (или) кормовые добавки для сельскохозяйственных животных в целях их реализации, должны быть включены в реестр. Деятельность производителей, не включенных в него, будет считаться незаконной.

Указ направлен на совершенствование сферы производства кормов и кормовых добавок, что позволит повысить продуктивность животных, обеспечив их сбалансированными и полнорационными кормами.