ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ В ЕАЭС


09:34 13.04.2026

Александр Лукашенко 10 апреля подписал указ №122, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает пресс-служба Президента, проект международного договора направлен на обеспечение взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, соблюдение прав и законных интересов ее участников, определение правил взаимодействия между ними.

Предусматривается, в частности, закрепление принципов и условий электронной торговли (недискриминация, обеспечение свободы перемещения товаров и оказания сопутствующих такой торговле услуг), порядка применения электронного документооборота, обеспечения защиты данных и информационной безопасности. Совету ЕЭК планируется предоставить полномочия по установлению общих требований и правил для участников электронной торговли.

На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Правительство.

Реализация Соглашения позволит обеспечить рост объемов торговли и повысить уровень защиты прав потребителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте