Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям от 20 марта 2026 г. № 3 утверждено Положение, которым определен порядок подтверждения выхода на проектную мощность проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектная мощность – годовой объем производства продукции, запланированный в бизнес-плане в год, следующий за годом выхода на проектную мощность.

Выход на проектную мощность – этап реализации локального, республиканского, комплексного проекта, в том числе инновационного проекта, входящего в его состав, характеризующийся достижением запланированного в бизнес-плане объема производства продукции за определенный промежуток времени

Выполнение этапа реализации проекта «выход на проектную мощность» оценивается на основании фактического объема производства продукции в натуральном и (или) стоимостном выражении за отчетный период.

За отчетный период принимается период времени, который позволяет определить технологическую возможность производства годового объема продукции, запланированного в бизнес-плане в году, следующем за годом выхода на проектную мощность, с учетом особенностей технологических процессов производства, созданного в рамках проекта.

Если у проектов год выхода на проектную мощность является последним годом горизонта расчета, то для них используются объемы производства продукции, предусмотренные бизнес-планом в год выхода на проектную мощность.

Плановый объем производства продукции рассчитывается на основании бизнес-плана проекта, прошедшего государственную научно-техническую экспертизу (Положением также закреплен соответствующих порядок расчета планового объема производства продукции по проекту).

Документом установлено, что если фактический объем производства продукции в течение отчетного периода равен или превышает рассчитанную плановую величину, то делается вывод о выходе проекта на проектную мощность.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы».

Справка Pravo.by Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы направлена на реализацию приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечение государственной поддержки инновационной деятельности и развития инновационных секторов экономики, а также национальной инновационной системы

Постановление вступает в силу с 10 апреля 2026 г.