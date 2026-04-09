09.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛИ ПРАВИЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫХОДА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ
12:30 09.04.2026
Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям от 20 марта 2026 г. № 3 утверждено Положение, которым определен порядок подтверждения выхода на проектную мощность проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы.
Как сообщает Национальный правовой портал, проектная мощность – годовой объем производства продукции, запланированный в бизнес-плане в год, следующий за годом выхода на проектную мощность.
Выход на проектную мощность – этап реализации локального, республиканского, комплексного проекта, в том числе инновационного проекта, входящего в его состав, характеризующийся достижением запланированного в бизнес-плане объема производства продукции за определенный промежуток времени
Выполнение этапа реализации проекта «выход на проектную мощность» оценивается на основании фактического объема производства продукции в натуральном и (или) стоимостном выражении за отчетный период.
За отчетный период принимается период времени, который позволяет определить технологическую возможность производства годового объема продукции, запланированного в бизнес-плане в году, следующем за годом выхода на проектную мощность, с учетом особенностей технологических процессов производства, созданного в рамках проекта.
Если у проектов год выхода на проектную мощность является последним годом горизонта расчета, то для них используются объемы производства продукции, предусмотренные бизнес-планом в год выхода на проектную мощность.
Плановый объем производства продукции рассчитывается на основании бизнес-плана проекта, прошедшего государственную научно-техническую экспертизу (Положением также закреплен соответствующих порядок расчета планового объема производства продукции по проекту).
Документом установлено, что если фактический объем производства продукции в течение отчетного периода равен или превышает рассчитанную плановую величину, то делается вывод о выходе проекта на проектную мощность.
Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы».
Справка Pravo.by Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы направлена на реализацию приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечение государственной поддержки инновационной деятельности и развития инновационных секторов экономики, а также национальной инновационной системы
Постановление вступает в силу с 10 апреля 2026 г.
