Советом Министров реализованы требования законодательства по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением утверждены положения о порядке:

осуществления государственного пожарного надзора при эксплуатации объектов по производству, хранению и утилизации взрывчатых материалов и изделий, их содержащих;

изучения состояния готовности республиканских органов государственного управления, иных организаций, подчиненных Совету Министров, местных исполнительных и распорядительных органов к выполнению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Кроме того, изложено в новой редакции Положение о порядке проведения органами государственного пожарного надзора проверок государственных органов, подчиненных (подотчетных) Президенту, республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров, местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. №573.

Определенные в положениях подходы по проведению проверок соответствуют подходам, изложенным в Указе Главы государства от 6 июня 2025 г. №227 "О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности".

Кроме того, в постановлении Совета Министров от 20 ноября 2019 г. №779 по утверждению специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов по производству, хранению и утилизации взрывчатых материалов и изделий и корректировке действующих специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств:

конкретизируются требования пожарной безопасности по хранению, эксплуатации сельскохозяйственной и другой вспомогательной техники, при складировании грубых кормов и защите скирд. Устанавливаются требования по запрету курения и разведению костров в местах уборки зерновых, участках скирдования сена и соломы;

предусматривается возложение ответственности за обеспечение пожарной безопасности на объектах строительства, в части организации строительного производства, на юридическое лицо (его должностных лиц и работников), являющееся застройщиком, генеральным подрядчиком, а в объеме работ, установленных договором строительного подряда, на подрядчика или субподрядчика (их должностных лиц и работников). Также конкретизируются требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;

предусматривается определение требований к оборудованию исправными автономными пожарными извещателями административно-бытовых помещений, размещенных на объектах строительства и в мобильных (инвентарных) зданиях и сооружениях на строительной площадке.

В постановлении Совета Министров от 31 августа 2020 г. №516 "О системе противопожарного нормирования и стандартизации" дополнен перечень нормативных правовых актов, в том числе технических, которые обязательны для соблюдения субъектами хозяйствования для обеспечения пожарной безопасности.