06.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В ДОГОВОР С РОССИЕЙ О ПРИНЦИПАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ
13:06 06.04.2026
Александр Лукашенко 3 апреля подписал указ № 110, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года.
Как сообщает пресс-служба президента, проектом Протокола предусматривается актуализация положений названного Договора с учетом изменений белорусского и российского налогового законодательства, а также принятых льгот по косвенным налогам.
На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство финансов.
