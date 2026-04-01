Александр Лукашенко 3 апреля подписал указ № 110, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба президента, проектом Протокола предусматривается актуализация положений названного Договора с учетом изменений белорусского и российского налогового законодательства, а также принятых льгот по косвенным налогам.

На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство финансов.