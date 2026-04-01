Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В ДОГОВОР С РОССИЕЙ О ПРИНЦИПАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ


13:06 06.04.2026

Александр Лукашенко 3 апреля подписал указ № 110, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба президента, проектом Протокола предусматривается актуализация положений названного Договора с учетом изменений белорусского и российского налогового законодательства, а также принятых льгот по косвенным налогам.

На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство финансов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3693 -0.0126
USD 2.9241 -0.0123
RUB 3.7349 +0.017
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
