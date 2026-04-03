Правительством актуализирована Концепция энергетической безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Концепция энергетической безопасности является основным долгосрочным программным документом энергетической сферы.

В новой редакции учтены значимые экономические, правовые и отраслевые изменения в республике (ввод второго энергоблока Белорусской АЭС, обновление Концепции национальной безопасности Беларуси, актуализация топливно-энергетического баланса страны и другие) и на мировом рынке энергоресурсов.

Документом обеспечивается системность в стратегическом планировании, прогнозировании среднесрочных перспектив всех направлений топливно-энергетического комплекса. Сформулированы цели и задачи, актуализированы угрозы, риски энергетической безопасности и принципы ее обеспечения.