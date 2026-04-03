Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АКТУАЛИЗИРОВАНА КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


10:28 06.04.2026

Правительством актуализирована Концепция энергетической безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Концепция энергетической безопасности является основным долгосрочным программным документом энергетической сферы.

В новой редакции учтены значимые экономические, правовые и отраслевые изменения в республике (ввод второго энергоблока Белорусской АЭС, обновление Концепции национальной безопасности Беларуси, актуализация топливно-энергетического баланса страны и другие) и на мировом рынке энергоресурсов.

Документом обеспечивается системность в стратегическом планировании, прогнозировании среднесрочных перспектив всех направлений топливно-энергетического комплекса. Сформулированы цели и задачи, актуализированы угрозы, риски энергетической безопасности и принципы ее обеспечения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
