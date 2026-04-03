Министерство спорта и туризма Республики Беларусь скорректировало правила финансового взаимодействия со спортивными организациями. Согласно постановлению ведомства № 5 от 17 марта 2026 года, изменения внесены в действующую Инструкцию, которая определяет порядок согласования смет федераций и спортивных клубов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта и туризма, обновление правовой базы направлено на оптимизацию процесса распределения средств и уточнение требований к отчетности профильных объединений.

В связи с принятыми изменениями ведомство напоминает о необходимости соблюдения установленных сроков подачи документов. Для получения финансовой поддержки на текущий период федерации и клубы должны направить проекты смет и сопутствующий пакет документов в Минспорт или соответствующие исполкомы не позднее 10 апреля.

Новые нормы официально опубликованы на Национальном правовом портале и вступают в силу с сегодняшнего дня, 3 апреля.