ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНСПОРТ ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СМЕТ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЙ И КЛУБОВ


08:42 06.04.2026

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь скорректировало правила финансового взаимодействия со спортивными организациями. Согласно постановлению ведомства № 5 от 17 марта 2026 года, изменения внесены в действующую Инструкцию, которая определяет порядок согласования смет федераций и спортивных клубов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта и туризма, обновление правовой базы направлено на оптимизацию процесса распределения средств и уточнение требований к отчетности профильных объединений.

В связи с принятыми изменениями ведомство напоминает о необходимости соблюдения установленных сроков подачи документов. Для получения финансовой поддержки на текущий период федерации и клубы должны направить проекты смет и сопутствующий пакет документов в Минспорт или соответствующие исполкомы не позднее 10 апреля.

Новые нормы официально опубликованы на Национальном правовом портале и вступают в силу с сегодняшнего дня, 3 апреля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте