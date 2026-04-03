06.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
10:11 03.04.2026
В Беларуси упростили получение водительских прав для иностранцев. Соответствующее Постановление Совета Министров от 1 апреля 2026 г. №155 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документ подготовлен МВД в целях приведения актов законодательства в соответствие с Указом Президента от 9 января 2026 г. №5 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".
Постановлением предусматривается замена требования о сдаче теоретического квалификационного экзамена на практический квалификационный экзамен для граждан, обратившихся за получением водительского удостоверения Республики Беларусь на основании водительского удостоверения, выданного в иностранном государстве.
Данная процедура предполагает упрощение процедуры получения водительского удостоверения для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь, которые понимают разговорный русский язык и испытывают сложности в восприятии специальной терминологии в области дорожной безопасности.
