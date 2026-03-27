Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


13:45 27.03.2026

Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности» состоялось 26 марта 2026 г.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания были рассмотрены замечания и предложения, высказанные по итогам рассмотрения законопроекта на экспертном совете при Совете Республики.

В частности, участники рассмотрели вопросы, касающиеся:

закрепления в законопроекте термина «интеллектуальная транспортная система»;

особенностей приемки в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, имеющих отклонения контролируемых параметров;

применения ведомственных и республиканских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении при формировании сметной стоимости возведения, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;

специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

По итогам принятых решений соответствующие корректировки будут внесены в законопроект.

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства архитектуры и строительства, Министерства юстиции, РУП «Белдорцентр», ГП «БелдорНИИ», работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4008 -0.0115
USD 2.9535 -0.0117
RUB 3.6674 +0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
