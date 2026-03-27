ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

13:45 27.03.2026 Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности» состоялось 26 марта 2026 г. Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания были рассмотрены замечания и предложения, высказанные по итогам рассмотрения законопроекта на экспертном совете при Совете Республики. В частности, участники рассмотрели вопросы, касающиеся: закрепления в законопроекте термина «интеллектуальная транспортная система»; особенностей приемки в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, имеющих отклонения контролируемых параметров; применения ведомственных и республиканских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении при формировании сметной стоимости возведения, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования; специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. По итогам принятых решений соответствующие корректировки будут внесены в законопроект. В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства архитектуры и строительства, Министерства юстиции, РУП «Белдорцентр», ГП «БелдорНИИ», работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.