Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
13:45 27.03.2026
Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности» состоялось 26 марта 2026 г.
Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания были рассмотрены замечания и предложения, высказанные по итогам рассмотрения законопроекта на экспертном совете при Совете Республики.
В частности, участники рассмотрели вопросы, касающиеся:
закрепления в законопроекте термина «интеллектуальная транспортная система»;
особенностей приемки в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, имеющих отклонения контролируемых параметров;
применения ведомственных и республиканских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении при формировании сметной стоимости возведения, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;
специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.
По итогам принятых решений соответствующие корректировки будут внесены в законопроект.
В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства архитектуры и строительства, Министерства юстиции, РУП «Белдорцентр», ГП «БелдорНИИ», работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
