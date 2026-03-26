Новое в законодательстве
МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
09:47 27.03.2026
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предполагается совершенствование Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» и законодательства об инвестиционных фондах. Изменения включают в себя вопросы, касающиеся:
определения государственного реестра ценных бумаг;
закрепления цифровой формы эмиссионных ценных бумаг;
наделения Министерства финансов прямыми полномочиями;
оптимизации процедур по регистрации ценных бумаг;
совершенствования порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
норм, связанных с полномочиями регулятора по определению порядка ведения реестра инвестиционных фондов;
порядка объединения паевых инвестиционных фондов;
иных вопросов с учетом правоприменительной практики, в том числе технического характера.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 марта по 6 апреля 2026 г. или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты с пометкой «Проект Закона».
