МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

09:47 27.03.2026 На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг». Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предполагается совершенствование Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» и законодательства об инвестиционных фондах. Изменения включают в себя вопросы, касающиеся: определения государственного реестра ценных бумаг; закрепления цифровой формы эмиссионных ценных бумаг; наделения Министерства финансов прямыми полномочиями; оптимизации процедур по регистрации ценных бумаг; совершенствования порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг; норм, связанных с полномочиями регулятора по определению порядка ведения реестра инвестиционных фондов; порядка объединения паевых инвестиционных фондов; иных вопросов с учетом правоприменительной практики, в том числе технического характера. Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 марта по 6 апреля 2026 г. или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты с пометкой «Проект Закона».