ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ


09:47 27.03.2026

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предполагается совершенствование Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» и законодательства об инвестиционных фондах. Изменения включают в себя вопросы, касающиеся:

определения государственного реестра ценных бумаг;

закрепления цифровой формы эмиссионных ценных бумаг;

наделения Министерства финансов прямыми полномочиями;

оптимизации процедур по регистрации ценных бумаг;

совершенствования порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг;

норм, связанных с полномочиями регулятора по определению порядка ведения реестра инвестиционных фондов;

порядка объединения паевых инвестиционных фондов;

иных вопросов с учетом правоприменительной практики, в том числе технического характера.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 марта по 6 апреля 2026 г. или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты с пометкой «Проект Закона».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4290
USD 2.9550 2.9700
RUB 3.6350 3.6490
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1620
EUR/RUB 93.5000 94.4020
USD/RUB 81.0000 81.6993
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте