Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИЗМЕНЕН МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ «НА РОДНЫЯ ТАВАРЫ»
09:20 26.03.2026
Правительством изменен механизм льготного потребительского кредитования «На родныя тавары». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.
Постановлением Совета Министров от 25 марта 2026 г. №139 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. №992" вводится требование по наличию у производителей товаров, заинтересованных в их реализации в рамках льготной кредитной линии "На родныя тавары", сертификатов продукции собственного производства. Такие сертификаты выдаются организациями БелТПП.
Для участия в кредитовании сохраняется действующий перечень товаров (35 товарных групп). При этом конкретный перечень их производителей не предусматривается.
Также предоставляется возможность льготного кредитования услуг по санаторно-курортному лечению, оказываемых санаторно-курортными организациями, находящимися на территории Беларуси.
