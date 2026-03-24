25.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВЫВОЗА МАКУЛАТУРЫ
11:11 25.03.2026
Концерн «Беллесбумпром» предлагает обсудить проект постановления о лицензировании вывоза регенерируемых бумаги или картона
Как сообщает Национальный правовой портал, на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О лицензировании вывоза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)».
Проект постановления предусматривает введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке в торговле с третьими странами временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей вывоз из Республики Беларусь регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указа от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».
По информации от организатора обсуждения, лицензирование экспорта макулатурного сырья будет способствовать:
уменьшению оттока сырьевого ресурса из республики;
увеличению объемов выпуска импортозамещающей продукции на внутреннем рынке;
эффективной реализации импортозамещающей продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках в условиях экономических санкций и последовавшей конкуренции, в первую очередь, с российскими производителями аналогичной бумажной продукции.
Лицензирование будет осуществляться Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Организатор общественного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 марта по 4 апреля 2026 г. включительно.
