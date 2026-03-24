Концерн «Беллесбумпром» предлагает обсудить проект постановления о лицензировании вывоза регенерируемых бумаги или картона

Как сообщает Национальный правовой портал, на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О лицензировании вывоза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)».

Проект постановления предусматривает введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке в торговле с третьими странами временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей вывоз из Республики Беларусь регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указа от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

По информации от организатора обсуждения, лицензирование экспорта макулатурного сырья будет способствовать:

уменьшению оттока сырьевого ресурса из республики;

увеличению объемов выпуска импортозамещающей продукции на внутреннем рынке;

эффективной реализации импортозамещающей продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках в условиях экономических санкций и последовавшей конкуренции, в первую очередь, с российскими производителями аналогичной бумажной продукции.

Лицензирование будет осуществляться Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Организатор общественного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 марта по 4 апреля 2026 г. включительно.