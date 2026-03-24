Новое в законодательстве


СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ НА 2026 ГОД


10:10 25.03.2026

Советом Министров Республики Беларусь 19 марта принято постановление № 132 «Об установлении на 2026 год размеров расходования средств и компенсации».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу, размер компенсации юрлицам и ИП расходов составит (в белорусских рублях):

по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц (за исключением ИП), при условии использования этих отходов:

180 – за тонну отходов бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием;

130 – за тонну стеклобоя;

260 – за тонну стеклобоя, переданного по договорам поставки для государственных нужд;

70 – за тонну ПЭТ-бутылок;

80 – за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору отходов в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, и (или) по извлечению отходов при сортировке коммунальных отходов:

300 – за тонну отходов бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием;

200 – за тонну стеклобоя;

330 – за тонну отходов стеклобоя, переданного по договорам поставки для государственных нужд;

50 – за тонну ПЭТ-бутылок;

50 – за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору, заготовке, сортировке отходов, полученных вышеуказанными способами:

760 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования крупногабаритного (габариты такого оборудования в сумме в трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров);

810 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования среднегабаритного (его габариты в сумме в трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно);

860 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования мелкогабаритного (к нему относится оборудование, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно);

50 – за тонну масел моторных, смазочных отработанных, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива;

180 – за тонну изношенных шин, покрышек и камер резиновых;

1,10 – за штуку ртутных ламп (компактных) отработанных;

0,83 – за штуку люминесцентных трубок отработанных, ртутных термометров отработанных;

5710 – за тонну отработанных элементов питания (батареек).

Правовым актом также определены и размеры других компенсаций в сфере обращения с отходами.

Постановление вступило в силу 22 марта 2026 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4080
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6520 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1640
EUR/RUB 93.0000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
