Советом Министров Республики Беларусь 19 марта принято постановление № 132 «Об установлении на 2026 год размеров расходования средств и компенсации».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу, размер компенсации юрлицам и ИП расходов составит (в белорусских рублях):

по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц (за исключением ИП), при условии использования этих отходов:

180 – за тонну отходов бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием;

130 – за тонну стеклобоя;

260 – за тонну стеклобоя, переданного по договорам поставки для государственных нужд;

70 – за тонну ПЭТ-бутылок;

80 – за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору отходов в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, и (или) по извлечению отходов при сортировке коммунальных отходов:

300 – за тонну отходов бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием;

200 – за тонну стеклобоя;

330 – за тонну отходов стеклобоя, переданного по договорам поставки для государственных нужд;

50 – за тонну ПЭТ-бутылок;

50 – за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору, заготовке, сортировке отходов, полученных вышеуказанными способами:

760 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования крупногабаритного (габариты такого оборудования в сумме в трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров);

810 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования среднегабаритного (его габариты в сумме в трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно);

860 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования мелкогабаритного (к нему относится оборудование, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно);

50 – за тонну масел моторных, смазочных отработанных, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива;

180 – за тонну изношенных шин, покрышек и камер резиновых;

1,10 – за штуку ртутных ламп (компактных) отработанных;

0,83 – за штуку люминесцентных трубок отработанных, ртутных термометров отработанных;

5710 – за тонну отработанных элементов питания (батареек).

Правовым актом также определены и размеры других компенсаций в сфере обращения с отходами.

Постановление вступило в силу 22 марта 2026 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.