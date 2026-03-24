Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ НА 2026 ГОД
10:10 25.03.2026
Советом Министров Республики Беларусь 19 марта принято постановление № 132 «Об установлении на 2026 год размеров расходования средств и компенсации».
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу, размер компенсации юрлицам и ИП расходов составит (в белорусских рублях):
по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц (за исключением ИП), при условии использования этих отходов:
180 – за тонну отходов бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием;
130 – за тонну стеклобоя;
260 – за тонну стеклобоя, переданного по договорам поставки для государственных нужд;
70 – за тонну ПЭТ-бутылок;
80 – за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);
по сбору отходов в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, и (или) по извлечению отходов при сортировке коммунальных отходов:
300 – за тонну отходов бумаги и картона, в том числе с пропиткой и покрытием;
200 – за тонну стеклобоя;
330 – за тонну отходов стеклобоя, переданного по договорам поставки для государственных нужд;
50 – за тонну ПЭТ-бутылок;
50 – за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);
по сбору, заготовке, сортировке отходов, полученных вышеуказанными способами:
760 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования крупногабаритного (габариты такого оборудования в сумме в трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров);
810 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования среднегабаритного (его габариты в сумме в трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно);
860 – за тонну отходов электрического и электронного оборудования мелкогабаритного (к нему относится оборудование, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно);
50 – за тонну масел моторных, смазочных отработанных, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива;
180 – за тонну изношенных шин, покрышек и камер резиновых;
1,10 – за штуку ртутных ламп (компактных) отработанных;
0,83 – за штуку люминесцентных трубок отработанных, ртутных термометров отработанных;
5710 – за тонну отработанных элементов питания (батареек).
Правовым актом также определены и размеры других компенсаций в сфере обращения с отходами.
Постановление вступило в силу 22 марта 2026 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.
