Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕНА ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКО
10:44 24.03.2026
Александр Лукашенко 23 марта подписал указ № 100 «О проведении экстракорпорального оплодотворения».
Как сообщает пресс-служба президента, документ принят в развитие действующей программы государственной поддержки по ЭКО и предусматривает расширение доступности вспомогательных репродуктивных технологий для женщин, желающих стать матерью.
Благодаря действующей программе ЭКО в Беларуси родились 2528 детей, что доказало ее эффективность и востребованность. Государством на эти цели направлено около 28 млн руб.
Указом предполагается проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. Предоставлять две попытки будут при соблюдении нескольких условий. В их числе - возраст женщины, не превышающий 40 лет, а также наличие медицинских показаний при отсутствии противопоказаний к проведению данной процедуры.
В случае если первая предоставленная бесплатно попытка ЭКО была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую процедуру ЭКО на бюджетной основе до достижения ею возраста 49 лет.
Выполнение ЭКО, как и ранее, будет проводиться в государственных учреждениях здравоохранения, перечень которых определяется Советом Министров.
Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
Принятие документа позволит усилить государственную социальную поддержку белорусских женщин, предоставить им дополнительные возможности в области охраны репродуктивного здоровья.
