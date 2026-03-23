24.03.2026   
В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕНА ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКО


10:44 24.03.2026

Александр Лукашенко 23 марта подписал указ № 100 «О проведении экстракорпорального оплодотворения».

Как сообщает пресс-служба президента, документ принят в развитие действующей программы государственной поддержки по ЭКО и предусматривает расширение доступности вспомогательных репродуктивных технологий для женщин, желающих стать матерью.

Благодаря действующей программе ЭКО в Беларуси родились 2528 детей, что доказало ее эффективность и востребованность. Государством на эти цели направлено около 28 млн руб.

Указом предполагается проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. Предоставлять две попытки будут при соблюдении нескольких условий. В их числе - возраст женщины, не превышающий 40 лет, а также наличие медицинских показаний при отсутствии противопоказаний к проведению данной процедуры.

В случае если первая предоставленная бесплатно попытка ЭКО была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую процедуру ЭКО на бюджетной основе до достижения ею возраста 49 лет.

Выполнение ЭКО, как и ранее, будет проводиться в государственных учреждениях здравоохранения, перечень которых определяется Советом Министров.

Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

Принятие документа позволит усилить государственную социальную поддержку белорусских женщин, предоставить им дополнительные возможности в области охраны репродуктивного здоровья.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4350
USD 2.9630 2.9700
RUB 3.6270 3.6340
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 94.6500 94.9500
USD/RUB 81.5000 81.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
