Александр Лукашенко 23 марта подписал указ № 100 «О проведении экстракорпорального оплодотворения».

Как сообщает пресс-служба президента, документ принят в развитие действующей программы государственной поддержки по ЭКО и предусматривает расширение доступности вспомогательных репродуктивных технологий для женщин, желающих стать матерью.

Благодаря действующей программе ЭКО в Беларуси родились 2528 детей, что доказало ее эффективность и востребованность. Государством на эти цели направлено около 28 млн руб.

Указом предполагается проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. Предоставлять две попытки будут при соблюдении нескольких условий. В их числе - возраст женщины, не превышающий 40 лет, а также наличие медицинских показаний при отсутствии противопоказаний к проведению данной процедуры.

В случае если первая предоставленная бесплатно попытка ЭКО была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую процедуру ЭКО на бюджетной основе до достижения ею возраста 49 лет.

Выполнение ЭКО, как и ранее, будет проводиться в государственных учреждениях здравоохранения, перечень которых определяется Советом Министров.

Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

Принятие документа позволит усилить государственную социальную поддержку белорусских женщин, предоставить им дополнительные возможности в области охраны репродуктивного здоровья.