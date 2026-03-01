Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО НОВЫЕ ПРАВИЛА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


15:06 23.03.2026

Правительство Беларуси утвердило новые Правила бытового обслуживания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.

Документ, разработанный на основе предложений субъектов хозяйствования, оказывающих бытовые услуги, ассоциаций, а также Совета по развитию предпринимательства, направлен на актуализацию Правил бытового обслуживания потребителей с учетом практики применения.

Постановление направлено на защиту прав потребителей, снимает проблемные вопросы организации бытовых услуг, в том числе оказания услуг по прокату, аренде и ремонту механических транспортных средств, спа-услуг и других.

Обеспечивает прозрачность правовых отношений при установлении скидок на бытовые услуги, оплаты услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также гарантийных обязательств.

Постановлением актуализируется понятийный аппарат Правил с учетом практики применения.

Корректировка понятий «приемный пункт», «мелкий ремонт одежды», исключение терминов «работник исполнителя» и «спа-меню», введение терминов «материалы», «спа-технология», «исполнитель бытовых услуг», «комплексный приемный пункт по приему заказов на оказание бытовых услуг» (далее – КПП), «недоброкачественные материалы», «непригодные материалы (изделия)»

- уточняются способы оплаты, порядок приемки товаров и гарантийные сроки

- скидка с тарифа на бытовые услуги предоставляется при условии ее полной оплаты при оформлении заказа

- в случае безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, продлевается гарантийный срок на такую услугу на период, в течение которого устранялись выявленные недостатки

- при уклонении потребителя от приемки изделия или необходимости забрать заказ потребитель информируется, в том числе почтовым уведомлением

Детально урегулирован порядок оказания бытовых услуг по прокату и аренде механических транспортных средств:

размер неустойки за каждый день просрочки за несвоевременный возврат предмета проката или невнесения в срок очередного платежа составляет один процент от арендной платы по договору проката и может быть уменьшен при условии, если это определено договором

при оказании услуги по техобслуживанию и ремонту механических транспортных средств исполнитель обязан указывать в документе, подтверждающем факт оказания бытовой, использованные материалы и их стоимость, а также окончательную стоимость работ (услуг) с их использованием

оптимизирована информация, обязательная для размещения в сельском комплексном приемном пункте по приему заказов на оказание бытовых услуг (ввиду незначительной площади отдельных КПП)

Постановлением также вносятся иные точечные изменения

Таким образом, принятие постановления позволит осовременить устаревшие правила и способы оказания бытовых услуг, устранить неопределенности при их оказании, а также минимизировать обращения граждан
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
