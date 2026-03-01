23.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО НОВЫЕ ПРАВИЛА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
15:06 23.03.2026
Правительство Беларуси утвердило новые Правила бытового обслуживания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.
Документ, разработанный на основе предложений субъектов хозяйствования, оказывающих бытовые услуги, ассоциаций, а также Совета по развитию предпринимательства, направлен на актуализацию Правил бытового обслуживания потребителей с учетом практики применения.
Постановление направлено на защиту прав потребителей, снимает проблемные вопросы организации бытовых услуг, в том числе оказания услуг по прокату, аренде и ремонту механических транспортных средств, спа-услуг и других.
Обеспечивает прозрачность правовых отношений при установлении скидок на бытовые услуги, оплаты услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также гарантийных обязательств.
Постановлением актуализируется понятийный аппарат Правил с учетом практики применения.
Корректировка понятий «приемный пункт», «мелкий ремонт одежды», исключение терминов «работник исполнителя» и «спа-меню», введение терминов «материалы», «спа-технология», «исполнитель бытовых услуг», «комплексный приемный пункт по приему заказов на оказание бытовых услуг» (далее – КПП), «недоброкачественные материалы», «непригодные материалы (изделия)»
- уточняются способы оплаты, порядок приемки товаров и гарантийные сроки
- скидка с тарифа на бытовые услуги предоставляется при условии ее полной оплаты при оформлении заказа
- в случае безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, продлевается гарантийный срок на такую услугу на период, в течение которого устранялись выявленные недостатки
- при уклонении потребителя от приемки изделия или необходимости забрать заказ потребитель информируется, в том числе почтовым уведомлением
Детально урегулирован порядок оказания бытовых услуг по прокату и аренде механических транспортных средств:
размер неустойки за каждый день просрочки за несвоевременный возврат предмета проката или невнесения в срок очередного платежа составляет один процент от арендной платы по договору проката и может быть уменьшен при условии, если это определено договором
при оказании услуги по техобслуживанию и ремонту механических транспортных средств исполнитель обязан указывать в документе, подтверждающем факт оказания бытовой, использованные материалы и их стоимость, а также окончательную стоимость работ (услуг) с их использованием
оптимизирована информация, обязательная для размещения в сельском комплексном приемном пункте по приему заказов на оказание бытовых услуг (ввиду незначительной площади отдельных КПП)
Постановлением также вносятся иные точечные изменения
Таким образом, принятие постановления позволит осовременить устаревшие правила и способы оказания бытовых услуг, устранить неопределенности при их оказании, а также минимизировать обращения граждан
