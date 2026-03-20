ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ЗАВЕРШИЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


13:50 23.03.2026

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «О Концепции модернизации системы ценообразования в строительстве Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью концепции является трансформация ценообразования в систему стоимостного инжиниринга в строительстве, который включает в себя: целеполагание, прогнозирование, планирование, оценку стоимости строительства, ценовую конкуренцию, анализ, мониторинг и контроль стоимости, выполняемых различными субъектами инвестиционно-строительной деятельности.

Предлагается внедрить и автоматизировать формирование иерархичной структуры нормативов: объекты-аналоги; укрупненные показатели стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта; укрупненные показатели стоимости на укрупненные виды работ; укрупненные нормативы расхода ресурсов и цены (тарифы) на ресурсы; нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении и цены (тарифы) на ресурсы; микроэлементные нормативы расхода ресурсов по технологическим процессам, формируемые в технологических картах по каждому виду работ.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

За период обсуждения с 27 февраля по 9 марта 2026 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 7 сообщений, которые рассмотрены и обобщены Минстройархитектуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте