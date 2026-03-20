|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ ДВУХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ С РОССИЕЙ
12:16 23.03.2026
В качестве основы для проведения переговоров одобрены проекты двух международных договоров с Россией. Соответствующие указы подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Одним из Указов одобряется в качестве основы для проведения переговоров проект Договора между Беларусью и Россией об обмене статистической информацией о внешней и взаимной торговле.
На проведение переговоров по проекту Договора и его подписание уполномочен Национальный статистический комитет.
Кроме того, одобрен в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Беларусью и Россией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, взыскателями по которым являются государственные органы и бюджетные организации Беларуси.
На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство юстиции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
Курсы в банках
на 23.03.2026
Конвертация в банках
на 23.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте