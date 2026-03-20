Александр Лукашенко подписал указ №93, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Рамочное соглашение между Правительством Беларуси и Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией от 23 октября 2015 года.

Как сообщает пресс-служба президента, на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство здравоохранения.