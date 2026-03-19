|20.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ ПРАВИЛА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
09:37 20.03.2026
Национальным агентством по туризму 17 марта 2026 г. принято постановление № 1 «О проведении специальных мониторингов международного въездного туризма и внутреннего туризма».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлена форма анкеты для проведения специального мониторинга международного въездного туризма и внутреннего туризма на русском и английском языках.
Также определен перечень возможных мест проведения таких мониторингов. В него, в частности, включены: гостиницы и аналогичные средства размещения (акватели, апарт-отели, базы отдыха, санатории и др.), объекты транспортной инфраструктуры (автозаправочные станции, железнодорожные вокзалы, речные порты и причалы, пристани и др.), объекты туристической индустрии (аквапарки, лыжероллерные трассы, объекты общественного питания, объекты торговли сувенирной и ремесленной продукцией, объекты культурной инфраструктуры и др.), места проведения конкретных спортивных, спортивно-массовых, культурных и иных мероприятий (физкультурно-спортивные сооружения, лесопарковые зоны, набережные, парки и др.).
Согласно документу сроки проведения мониторингов составляют:
на объектах транспортной инфраструктуры – в течение последовательных пяти дней в период с 16 по 22 сентября;
в гостиницах и аналогичных средствах размещения, на объектах туристической индустрии – с 23 по 29 марта, с 18 по 24 мая, с 7 по 13 сентября, с 11 по 17 ноября.
Правовой акт принят в соответствии с Инструкцией о порядке проведения специальных мониторингов международного въездного туризма и внутреннего туризма, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2026 г. № 5.
Постановление вступает в силу с 23 марта 2026 г.
