Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ ПРАВИЛА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА


09:37 20.03.2026

Национальным агентством по туризму 17 марта 2026 г. принято постановление № 1 «О проведении специальных мониторингов международного въездного туризма и внутреннего туризма».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлена форма анкеты для проведения специального мониторинга международного въездного туризма и внутреннего туризма на русском и английском языках.

Также определен перечень возможных мест проведения таких мониторингов. В него, в частности, включены: гостиницы и аналогичные средства размещения (акватели, апарт-отели, базы отдыха, санатории и др.), объекты транспортной инфраструктуры (автозаправочные станции, железнодорожные вокзалы, речные порты и причалы, пристани и др.), объекты туристической индустрии (аквапарки, лыжероллерные трассы, объекты общественного питания, объекты торговли сувенирной и ремесленной продукцией, объекты культурной инфраструктуры и др.), места проведения конкретных спортивных, спортивно-массовых, культурных и иных мероприятий (физкультурно-спортивные сооружения, лесопарковые зоны, набережные, парки и др.).

Согласно документу сроки проведения мониторингов составляют:

на объектах транспортной инфраструктуры – в течение последовательных пяти дней в период с 16 по 22 сентября;

в гостиницах и аналогичных средствах размещения, на объектах туристической индустрии – с 23 по 29 марта, с 18 по 24 мая, с 7 по 13 сентября, с 11 по 17 ноября.

Правовой акт принят в соответствии с Инструкцией о порядке проведения специальных мониторингов международного въездного туризма и внутреннего туризма, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2026 г. № 5.

Постановление вступает в силу с 23 марта 2026 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4850 3.5100
USD 3.0300 3.0500
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 97.0000 99.0001
USD/RUB 85.0000 85.9993
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
