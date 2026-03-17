Новое в законодательстве


ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


13:05 18.03.2026

В Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию 17 марта 2026 г. состоялось очередное заседание рабочей группы по проекту Закона «Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, главной темой заседания стала терминология, используемая в законопроекте. В частности, участники обсудили классификацию событий, которые могут произойти с опасным грузом при его перевозке – происшествие, инцидент, авария. Также уделили внимание определениям терминов различных категорий субъектов перевозки опасных грузов (грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, погрузчики, разгрузчики, упаковщики, юридические лица, осуществляющие сопровождение и охрану опасных грузов).

По итогам обсуждения принято решение доработать законопроект по согласованным позициям.

В заседании приняли участие представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства транспорта и коммуникаций, работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.

Работа над законопроектом будет продолжена.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
