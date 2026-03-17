В Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию 17 марта 2026 г. состоялось очередное заседание рабочей группы по проекту Закона «Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, главной темой заседания стала терминология, используемая в законопроекте. В частности, участники обсудили классификацию событий, которые могут произойти с опасным грузом при его перевозке – происшествие, инцидент, авария. Также уделили внимание определениям терминов различных категорий субъектов перевозки опасных грузов (грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, погрузчики, разгрузчики, упаковщики, юридические лица, осуществляющие сопровождение и охрану опасных грузов).

По итогам обсуждения принято решение доработать законопроект по согласованным позициям.

В заседании приняли участие представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства транспорта и коммуникаций, работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.

Работа над законопроектом будет продолжена.