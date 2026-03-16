|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА
12:19 17.03.2026
Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 88 «О содействии развитию экспорта», предусматривающий корректировку указа от 14 марта 2022 года № 93, сообщает пресс-служба президента.
Для обеспечения комплексной реализации поддержки экспорта полномочия Правительства дополнены правом установления особенностей стимулирования экспорта в рамках Указа от 25 августа 2006 года № 534 по согласованию с Национальным банком.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
Курсы в банках
на 17.03.2026
Конвертация в банках
на 17.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте