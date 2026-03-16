Новое в законодательстве

ЛУКАШЕНКО РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА

12:19 17.03.2026 Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 88 «О содействии развитию экспорта», предусматривающий корректировку указа от 14 марта 2022 года № 93, сообщает пресс-служба президента. Для обеспечения комплексной реализации поддержки экспорта полномочия Правительства дополнены правом установления особенностей стимулирования экспорта в рамках Указа от 25 августа 2006 года № 534 по согласованию с Национальным банком.