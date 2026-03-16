|17.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КОМПЛЕКСНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЛИЗИНГА
10:05 17.03.2026
Александр Лукашенко подписал Закон "О лизинговой деятельности".
Как сообщает пресс-служба президента, документом предусматривается комплексное регулирование лизинга в рамках единого нормативного правового акта с учетом практики применения норм указа от 25 февраля 2014 года № 99 "О вопросах регулирования лизинговой деятельности".
Регламентируются вопросы осуществления лизинговой деятельности, в том числе с жилыми помещениями; требования к форме и содержанию договора финансовой аренды (лизинга); полномочия Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности и контроля за соблюдением законодательства; основные права и обязанности лизингодателей и лизингополучателей.
