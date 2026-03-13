|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МИНТРАНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11:18 16.03.2026
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О совершенствовании транспортно-экспедиционной деятельности», сообщает Национальный правовой портал.
По информации Минтранса, с 1 июля 2027 г. экспедиторы должны обеспечить включение сведений о себе в государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов» (реестр) в электронной форме посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.
После 1 января 2028 г. деятельность вышеуказанных субъектов хозяйствования без включения сведений в реестр будет являться незаконной и запрещается.
Принятие указа позволит:
упорядочить деятельность транспортно-экспедиционных организаций на рынке услуг;
усовершенствовать инструменты государственного управления и контроля за транспортно-экспедиционной деятельностью в стране;
повысить прозрачность рынка и качество обслуживания потребителей транспортно-экспедиционных услуг;
повысить уровень профессионализма на рынке транспортно-экспедиционных услуг.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 22 марта 2026 г. включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
Курсы в банках
на 16.03.2026
Конвертация в банках
на 16.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте