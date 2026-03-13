На общественное обсуждение вынесен проект указа «О совершенствовании транспортно-экспедиционной деятельности», сообщает Национальный правовой портал.

По информации Минтранса, с 1 июля 2027 г. экспедиторы должны обеспечить включение сведений о себе в государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов» (реестр) в электронной форме посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.

После 1 января 2028 г. деятельность вышеуказанных субъектов хозяйствования без включения сведений в реестр будет являться незаконной и запрещается.

Принятие указа позволит:

упорядочить деятельность транспортно-экспедиционных организаций на рынке услуг;

усовершенствовать инструменты государственного управления и контроля за транспортно-экспедиционной деятельностью в стране;

повысить прозрачность рынка и качество обслуживания потребителей транспортно-экспедиционных услуг;

повысить уровень профессионализма на рынке транспортно-экспедиционных услуг.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 22 марта 2026 г. включительно.