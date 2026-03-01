Контакты
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ С 26 АПРЕЛЯ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
14:18 13.03.2026
С 26 апреля вступают в силу обновленные требования по охране труда, утвержденные постановлением Минтруда и соцзащиты № 11 от 6 февраля 2025 года.
Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, главным изменением стал пересмотр критериев: теперь работами на высоте официально считаются операции, выполняемые на дистанции от 1,8 метра и выше. Ранее этот порог составлял 1,3 метра.
Обновление нормативов напрямую отразилось на системе организации производственных процессов. В основу документа лег риск-ориентированный подход, который позволяет более гибко планировать задачи с учетом реальных угроз. В частности, были дифференцированы требования к средствам индивидуальной защиты и детально прописаны правила обслуживания деревьев (арбористики), что ранее не имело столь четкой регламентации.
Особое внимание в новых правилах уделено квалификации персонала и техническому оснащению. Сотрудников разделили на три группы допуска в зависимости от сложности и характера выполняемых задач. Вместе с этим документ унифицировал требования к системам безопасности: четко регламентировано использование удерживающего, страховочного и канатного оборудования, а также средств коллективной защиты.
Пересмотр правил позволил гармонизировать белорусское законодательство с нормами Российской Федерации. Это создаст единые и понятные условия безопасного труда для специалистов обеих стран при реализации совместных проектов.
