Александр Лукашенко подписал Закон «О питьевом водоснабжении и водоотведении». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Подготовка данного правового акта была обусловлена необходимостью совершенствования отношений в области питьевого водоснабжения и урегулирования на уровне закона вопросов приема, транспортировки, очистки и условий, необходимых для сброса сточных вод.

Документ предусматривает создание государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения, а также определение сведений, которые подлежат включению в этот реестр.

Правительству предоставляются полномочия на установление порядка пользования централизованными системами питьевого водоснабжения, водоотведения, оказания услуги по транспортировке сточных вод.

Для обеспечения питьевой водой в случаях прекращения или ограничения ее подачи предполагается возможность бурения временных скважин.

Кроме того, Законом предусматриваются мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения централизованных систем, а также обязанность разработки программ производственного контроля безопасности питьевой воды и ежегодной инвентаризации систем водоснабжения, водоотведения.

Условия приема сточных вод абонентов в централизованные системы водоотведения, в том числе установление допустимых концентраций загрязняющих веществ в их составе определяются исполкомами.