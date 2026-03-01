|О компании
|11.03.2026
Новое в законодательстве
В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАССМОТРЕЛИ НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
14:00 11.03.2026
В Палате представителей 10 марта 2026 г. прошло заседание Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, в котором приняли участие представители Министерства образования Республики Беларусь.
Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, ключевой темой обсуждения стало постановление Министерства образования Республики Беларусь от 5 января 2026 г. № 11, которым утверждаются правила вступительных испытаний в учреждения высшего образования. Депутаты и приглашенные эксперты детально рассмотрели нововведения, касающиеся перечня вступительных экзаменов, вступающих в силу с 1 января 2027 г., в частности, для поступающих на специальности «Правоведение», «Туризм и природопользование».
Отдельное внимание участники заседания уделили постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 134 от 14 ноября 2025 г., которым утвержден профессиональный стандарт «Учитель». Было отмечено, что внедрение данного документа требует глубоких разъяснений со стороны профильных ведомств – Министерства труда и Министерства образования.
В ходе работы комиссии был рассмотрен широкий круг вопросов, поступающих в адрес депутатов от избирателей и представителей педагогической общественности. Обсуждение затронуло наиболее актуальные проблемы системы образования, требующие дальнейшей проработки и законодательного регулирования.
