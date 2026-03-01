ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


СОВМИН БЕЛАРУСИ НАДЕЛИЛ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ФУНКЦИЯМИ СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


15:07 06.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2025 г. «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства».

Как сообщает Telegram-канал Правительства, документ подготовлен в целях реализации положений Договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства

Предусматривается предоставление государственному производственному объединению электроэнергетики «Белэнерго» полномочий на осуществление функций сетевого и системного операторов, участника рынка, а также организации, уполномоченной на урегулирование вопросов почасовых отклонений фактического сальдо перетока электрической энергии от планового, на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства.

В связи с этим для целей управления объединенным рынком электрической энергии Союзного государства и обеспечения его функционирования постановлением ГПО «Белэнерго» определяется:

организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по территории Беларуси (сетевой оператор);

организацией, оказывающей услуги по оперативно-диспетчерскому управлению электроэнергетической системой страны (системный оператор);

участником объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, осуществляющим куплю-продажу электрической энергии.

При этом ГПО «Белэнерго» будет являться участником объединенного рынка электрической энергии Союзного государства как до создания внутреннего оптового электроэнергетического рынка Республики Беларусь (в соответствии с частью третьей статьи 7 Договора), так и при созданном внутреннем оптовом электроэнергетическом рынке Республики Беларусь (в соответствии с частью второй статьи 7 Договора)

Таким образом, принятие постановления позволит обеспечить выполнение международных обязательств Республики Беларусь
