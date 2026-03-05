Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 17 февраля 2026 г. № 4 скорректировано постановление ведомства от 19 августа 2019 г. № 21 «Об установлении нормативов допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлены новые нормативы допустимой нагрузки на национальные парки «Браславские озера» и «Припятский». В частности, закреплены предельно допустимые:

площади трансформации ландшафтов указанных парков;

дисперсные сезонные нагрузки:

на парк «Браславские озера»;

на парк «Припятский» – при сборе грибов и черники, а также при посещении экологических троп.

Постановление вступает в силу с 6 марта 2026 г.