СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА УПЛАТУ ЧАСТИ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ


10:34 05.03.2026

Правительством утвержден перечень заготовителей, которым будут предоставляться субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 марта 2026 г. №104 "О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. №97" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановление предусматривает утверждение перечня заготовителей, которым будут предоставляться субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, для расчетов за продукцию растениеводства урожая 2026 года, поставляемую для республиканских государственных нужд.

Также определяются размеры указанных субсидий на уплату части процентов по кредитам, в том числе за маслосемена рапса - в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, ячмень пивоваренный - 75%, иную продукцию - 100%. А также для расчетов организаций потребительской кооперации с физическими лицами за закупаемые картофель, зерно, фрукты и ягоды, овощи, грибы, сок березовый - 50% ставки рефинансирования Национального банка.

Кредитные ресурсы, выдаваемые организациям-заготовителям, будут направлены в виде авансов до 1 апреля 2026 года сельскохозяйственным организациям в размере не менее 30% от стоимости государственного заказа в рамках заключенных договоров контрактации на сумму порядка 400 млн бел. руб., что будет способствовать динамичному финансированию полевых работ.

В соответствии с указом президента от 4 марта 2019 года №97 перечень заготовителей, которым предоставляются субсидии, с определением размера субсидий утверждается Советом Министров ежегодно до 1 апреля.
