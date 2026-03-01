В Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию 2 марта 2026 г. состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению проекта Закона «Об изменении законов по вопросам промышленной безопасности».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, основное внимание участников было сосредоточено на детальном анализе предложений и замечаний, поступивших после принятия законопроекта в первом чтении. Участники тщательно взвешивали каждое предложение, принимая во внимание правоприменительную практику и необходимость обеспечения максимальной безопасности граждан и производств страны.

В ходе дискуссии члены рабочей группы сформировали четкую правовую позицию по ряду спорных моментов.

В заседании приняли участие представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госпромнадзора, Национального центра законодательства и правовой информации, Секретариата Совета Республики.