Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ


09:03 03.03.2026

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О Концепции модернизации системы ценообразования в строительстве Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью Концепции является трансформация ценообразования в систему стоимостного инжиниринга в строительстве, который включает в себя: целеполагание, прогнозирование, планирование, оценку стоимости строительства, ценовую конкуренцию, анализ, мониторинг и контроль стоимости, выполняемых различными субъектами инвестиционно-строительной деятельности.

Предлагается внедрить и автоматизировать формирование иерархичной структуры нормативов: объекты-аналоги; укрупненные показатели стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта; укрупненные показатели стоимости на укрупненные виды работ; укрупненные нормативы расхода ресурсов и цены (тарифы) на ресурсы; нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении и цены (тарифы) на ресурсы; микроэлементные нормативы расхода ресурсов по технологическим процессам, формируемые в технологических картах по каждому виду работ.

Планируемые сроки реализации Концепции 2026 – 2030 годы.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 февраля по 9 марта 2026 г. включительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2026
валюта курс
EUR 3.3675
USD 2.8701
RUB 3.7503
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3600 -0.015
USD 2.8701 +0.0165
RUB 3.7503 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3850
USD 2.8720 2.8740
RUB 3.7310 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1780
EUR/RUB 90.5000 90.8000
USD/RUB 76.9000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
