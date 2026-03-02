|О компании
|03.03.2026
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ ВЫНЕСЛИ НА ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
09:03 03.03.2026
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О Концепции модернизации системы ценообразования в строительстве Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, целью Концепции является трансформация ценообразования в систему стоимостного инжиниринга в строительстве, который включает в себя: целеполагание, прогнозирование, планирование, оценку стоимости строительства, ценовую конкуренцию, анализ, мониторинг и контроль стоимости, выполняемых различными субъектами инвестиционно-строительной деятельности.
Предлагается внедрить и автоматизировать формирование иерархичной структуры нормативов: объекты-аналоги; укрупненные показатели стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта; укрупненные показатели стоимости на укрупненные виды работ; укрупненные нормативы расхода ресурсов и цены (тарифы) на ресурсы; нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении и цены (тарифы) на ресурсы; микроэлементные нормативы расхода ресурсов по технологическим процессам, формируемые в технологических картах по каждому виду работ.
Планируемые сроки реализации Концепции 2026 – 2030 годы.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 февраля по 9 марта 2026 г. включительно.
|
|
