На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О Концепции модернизации системы ценообразования в строительстве Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью Концепции является трансформация ценообразования в систему стоимостного инжиниринга в строительстве, который включает в себя: целеполагание, прогнозирование, планирование, оценку стоимости строительства, ценовую конкуренцию, анализ, мониторинг и контроль стоимости, выполняемых различными субъектами инвестиционно-строительной деятельности.

Предлагается внедрить и автоматизировать формирование иерархичной структуры нормативов: объекты-аналоги; укрупненные показатели стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта; укрупненные показатели стоимости на укрупненные виды работ; укрупненные нормативы расхода ресурсов и цены (тарифы) на ресурсы; нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении и цены (тарифы) на ресурсы; микроэлементные нормативы расхода ресурсов по технологическим процессам, формируемые в технологических картах по каждому виду работ.

Планируемые сроки реализации Концепции 2026 – 2030 годы.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 февраля по 9 марта 2026 г. включительно.