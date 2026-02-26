ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


МНС УСТАНОВИЛО КОЭФФИЦИЕНТ ДОХОДНОСТИ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ТОКЕНАМИ НА 2026 ГОД


13:11 27.02.2026

Постановлением Министерства по налогам и сборам от 18 февраля 2026 г. № 8 установлен коэффициент доходности от операций с цифровыми знаками (токенами) на 2026 год.

Как сообщает Национальный правовой портал, его размер составит 0,0367 (в настоящее время – 0,0570).

Коэффициент доходности применяется при определении налоговой базы подоходного налога с физлиц по доходам, полученным по операциям с токенами при осуществлении деятельности, которая в соответствии с законодательными актами является незаконной и (или) запрещается

Правовой акт принят в соответствии с указом от 23 апреля 2025 г. № 166 «О налогообложении доходов, полученных от осуществления операций с цифровыми знаками (токенами)».

Постановление вступает в после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2026
валюта курс
EUR 3.3653
USD 2.8523
RUB 3.7488
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3740
USD 2.8420 2.8490
RUB 3.7410 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 90.1000 90.3700
USD/RUB 75.8000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
