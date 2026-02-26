|О компании
|27.02.2026
Новое в законодательстве
МНС УСТАНОВИЛО КОЭФФИЦИЕНТ ДОХОДНОСТИ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ТОКЕНАМИ НА 2026 ГОД
13:11 27.02.2026
Постановлением Министерства по налогам и сборам от 18 февраля 2026 г. № 8 установлен коэффициент доходности от операций с цифровыми знаками (токенами) на 2026 год.
Как сообщает Национальный правовой портал, его размер составит 0,0367 (в настоящее время – 0,0570).
Коэффициент доходности применяется при определении налоговой базы подоходного налога с физлиц по доходам, полученным по операциям с токенами при осуществлении деятельности, которая в соответствии с законодательными актами является незаконной и (или) запрещается
Правовой акт принят в соответствии с указом от 23 апреля 2025 г. № 166 «О налогообложении доходов, полученных от осуществления операций с цифровыми знаками (токенами)».
Постановление вступает в после его официального опубликования.
