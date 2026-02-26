Постановлением Министерства по налогам и сборам от 18 февраля 2026 г. № 8 установлен коэффициент доходности от операций с цифровыми знаками (токенами) на 2026 год.

Как сообщает Национальный правовой портал, его размер составит 0,0367 (в настоящее время – 0,0570).

Коэффициент доходности применяется при определении налоговой базы подоходного налога с физлиц по доходам, полученным по операциям с токенами при осуществлении деятельности, которая в соответствии с законодательными актами является незаконной и (или) запрещается

Правовой акт принят в соответствии с указом от 23 апреля 2025 г. № 166 «О налогообложении доходов, полученных от осуществления операций с цифровыми знаками (токенами)».

Постановление вступает в после его официального опубликования.