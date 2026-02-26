ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНСЕЛЬХОЗПРОД УСТАНОВИЛ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ НАДБАВОК ЗА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ, ЗАКУПАЕМУЮ У НАСЕЛЕНИЯ.


12:50 26.02.2026

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 29 января 2026 г. № 11 установлен порядок выплаты надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу надбавки населению выплачивают:

юрлица, закупившие у населения сельхозпродукцию для дальнейшего выращивания, переработки, на основании заключенных договоров и других документов, подтверждающих факт закупки сельскохозяйственной продукции;

юрлица и ИП, которые осуществляют посредническую деятельность по закупке сельхозпродукции у населения для поставки организациям, перерабатывающим сельхозпродукцию, на основании заключенных договоров и других документов, подтверждающих факт ее закупки у населения и реализации организациям переработки.

Юрлицам и ИП, закупившим сельхозпродукцию, необходимо предоставлять в управления (отделы) сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов (райсельхозпроды) расчет сумм средств республиканского бюджета для выплаты населению надбавок. Расчет составляется на основании первичных учетных документов по установленным формам и направляется ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена закупка.

В установленный правовым актом срок райсельхозпроды на основании предоставленных расчетов составляют справку о суммах средств республиканского бюджета для выплаты населению надбавок в разрезе юрлиц и ИП в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов. Облсельхозпроды готовят сводную справку в разрезе районов и направляют ее в Минсельхозпрод. Минсельхозпрод устанавливает плановые бюджетные ассигнования райсельхозпродам (облсельхозпродам) на суммы средств республиканского бюджета, указанные в этих справках, для выплаты населению надбавок.

В соответствии с определенными ассигнованиями райсельхозпроды (облсельхозпроды) направляют в территориальные органы государственного казначейства заявки на перечисление средств республиканского бюджета на расчетный (текущий) банковский счет юрлиц и ИП.

Надбавки выплачиваются населению не позднее 10 банковских дней со дня поступления средств республиканского бюджета на расчетный (текущий) банковский счет юрлиц и ИП.

Правовой акт принят в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 814 «О Государственной программе «АПК будущего» на 2026–2030 годы».

Постановление вступает в силу с 26 февраля 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3740
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7380 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 76.1000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте