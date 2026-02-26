Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 29 января 2026 г. № 11 установлен порядок выплаты надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу надбавки населению выплачивают:

юрлица, закупившие у населения сельхозпродукцию для дальнейшего выращивания, переработки, на основании заключенных договоров и других документов, подтверждающих факт закупки сельскохозяйственной продукции;

юрлица и ИП, которые осуществляют посредническую деятельность по закупке сельхозпродукции у населения для поставки организациям, перерабатывающим сельхозпродукцию, на основании заключенных договоров и других документов, подтверждающих факт ее закупки у населения и реализации организациям переработки.

Юрлицам и ИП, закупившим сельхозпродукцию, необходимо предоставлять в управления (отделы) сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов (райсельхозпроды) расчет сумм средств республиканского бюджета для выплаты населению надбавок. Расчет составляется на основании первичных учетных документов по установленным формам и направляется ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена закупка.

В установленный правовым актом срок райсельхозпроды на основании предоставленных расчетов составляют справку о суммах средств республиканского бюджета для выплаты населению надбавок в разрезе юрлиц и ИП в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов. Облсельхозпроды готовят сводную справку в разрезе районов и направляют ее в Минсельхозпрод. Минсельхозпрод устанавливает плановые бюджетные ассигнования райсельхозпродам (облсельхозпродам) на суммы средств республиканского бюджета, указанные в этих справках, для выплаты населению надбавок.

В соответствии с определенными ассигнованиями райсельхозпроды (облсельхозпроды) направляют в территориальные органы государственного казначейства заявки на перечисление средств республиканского бюджета на расчетный (текущий) банковский счет юрлиц и ИП.

Надбавки выплачиваются населению не позднее 10 банковских дней со дня поступления средств республиканского бюджета на расчетный (текущий) банковский счет юрлиц и ИП.

Правовой акт принят в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 814 «О Государственной программе «АПК будущего» на 2026–2030 годы».

Постановление вступает в силу с 26 февраля 2026 г.