Новое в законодательстве

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБСУДИЛИ В СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ

09:08 26.02.2026 В Совете Республики прошло расширенное рабочее совещание, посвящённое вопросам регулирования земельных отношений. Ка сообщает Telegram-канал Госкомимущества, в центре внимания - отдельные нормы проекта Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений», принятого Палатой представителей в первом чтении 3 октября 2025 г. и направленного на реализацию поручений Главы государства в сфере земельных отношений, усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов.