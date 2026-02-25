|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБСУДИЛИ В СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ
09:08 26.02.2026
В Совете Республики прошло расширенное рабочее совещание, посвящённое вопросам регулирования земельных отношений.
Ка сообщает Telegram-канал Госкомимущества, в центре внимания - отдельные нормы проекта Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений», принятого Палатой представителей в первом чтении 3 октября 2025 г. и направленного на реализацию поручений Главы государства в сфере земельных отношений, усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
Курсы в банках
на 26.02.2026
Конвертация в банках
на 26.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте