|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕХАНИЗМ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
11:00 25.02.2026
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17».
Как уточняет Национальный правовой портал, проект постановления вносит изменения в общественные отношения, связанные с механизмом маркировки товаров.
Так, в частности, проектом постановления предусматривается:
изменение порядка маркировки предметов одежды из меха. Изменение необходимо в целях реализации принятого решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2025 г. № 116 «О маркировке предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха средствами идентификации и о признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии»;
порядок маркировки остатков безалкогольных напитков и соков;
внесение изменений в перечень уполномоченных складов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 февраля по 6 марта 2026 г. включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2026
Курсы в банках
на 25.02.2026
Конвертация в банках
на 25.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте