На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17».

Как уточняет Национальный правовой портал, проект постановления вносит изменения в общественные отношения, связанные с механизмом маркировки товаров.

Так, в частности, проектом постановления предусматривается:

изменение порядка маркировки предметов одежды из меха. Изменение необходимо в целях реализации принятого решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2025 г. № 116 «О маркировке предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха средствами идентификации и о признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии»;

порядок маркировки остатков безалкогольных напитков и соков;

внесение изменений в перечень уполномоченных складов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 февраля по 6 марта 2026 г. включительно.