|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
14:08 24.02.2026
Под председательством Ж.Н.Чернявской 23 февраля состоялось заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам недропользования».
Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, участники заседания обсудили предложения, высказанные на заседании экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь, касающиеся:
закрепления за Правительством компетенции по установлению порядка размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров, а также подготовки и выдачи заключений о наличии в границах земельного участка разведанного месторождения полезных ископаемых;
определения, что понимается под «отсутствием недропользователя» либо установления порядка привлечения местными исполнительными и распорядительными органами юридических лиц для выполнения консервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений;
установления базовых критериев выбора юридических лиц при проведении местными исполнительными и распорядительными органами торгов на предоставление горного отвода;
оценки целесообразности выдачи разрешения Госпромнадзора на право бурения скважин для добычи, поиска подземных вод с глубины более 20 метров.
По итогам обсуждений выработана согласованная позиция по всем пунктам предложений.
Работа над законопроектом будет продолжена.
В заседании приняли участие представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национального центра законодательства и правовой информации, работники секретариатов Совета Республики и Палаты представителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2026
Курсы в банках
на 24.02.2026
Конвертация в банках
на 24.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте