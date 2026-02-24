Под председательством Ж.Н.Чернявской 23 февраля состоялось заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам недропользования».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, участники заседания обсудили предложения, высказанные на заседании экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь, касающиеся:

закрепления за Правительством компетенции по установлению порядка размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров, а также подготовки и выдачи заключений о наличии в границах земельного участка разведанного месторождения полезных ископаемых;

определения, что понимается под «отсутствием недропользователя» либо установления порядка привлечения местными исполнительными и распорядительными органами юридических лиц для выполнения консервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений;

установления базовых критериев выбора юридических лиц при проведении местными исполнительными и распорядительными органами торгов на предоставление горного отвода;

оценки целесообразности выдачи разрешения Госпромнадзора на право бурения скважин для добычи, поиска подземных вод с глубины более 20 метров.

По итогам обсуждений выработана согласованная позиция по всем пунктам предложений.

Работа над законопроектом будет продолжена.

В заседании приняли участие представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национального центра законодательства и правовой информации, работники секретариатов Совета Республики и Палаты представителей.