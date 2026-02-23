ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


МИНЭКОНОМИКИ ОБНОВИЛО ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ МСП


09:58 24.02.2026

Постановлением Минэкономики от 22 января 2026 г. №3 внесены изменения в порядок планирования и отчетности субъектов инфраструктуры поддержки МСП.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, документ корректирует постановление Минэкономики от 8 февраля 2011 г. №15 и направлен на совершенствование работы центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства.

Ключевые изменения:

Единый подход к учету: устанавливаются четкие правила определения количества оказанных услуг, что исключает субъективность при формировании отчетов.

Новые показатели: В отчетность вводятся показатели «количество клиентов» и «итоговое количество оказанных услуг».

Обновление форм: корректируются формы планов работы и отчетов о результатах деятельности как для инкубаторов, так и для центров поддержки предпринимательства.

Основная задача изменений – повышение прозрачности и объективности оценки работы субъектов инфраструктуры.

Введение показателя «количество клиентов» позволит государству и самим организациям более точно оценивать реальную нагрузку на инфраструктуру и востребованность конкретных видов помощи.

«Данные изменения – это шаг к более качественному управлению сектором поддержки бизнеса. Объективный мониторинг позволит не только видеть сухие цифры, но и понимать охват аудитории, эффективность предоставляемых услуг и на основе этого более точно планировать меры государственной поддержки», – отмечают в Департаменте по предпринимательству Минэкономики.

Ожидаемый эффект

Обновление форм отчетности позволит систематизировать данные о деятельности ЦПП и ИМП по всей стране. Для государства это обеспечит получение достоверной аналитической базы, необходимой для принятия управленческих решений, а для субъектов инфраструктуры – создаст понятный и прозрачный алгоритм фиксации результатов своей работы.

Постановление №3 официально опубликовано и вступило в силу.

Обновленные формы документов доступны для скачивания на официальном сайте Министерства экономики в разделе «Малое и среднее предпринимательство» .
