ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВОДНОГО КОДЕКСА БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


17:39 23.02.2026

Под председательством Ж.Н.Чернявской 20 февраля 2026 г.состоялось заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты прежставителей, участники заседания рассмотрели замечания, высказанные членами экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь о:

закреплении перечня критериев опасности для жизни и здоровья населения, которые являются основаниями для установления местными исполнительными и распорядительными органами запретов на купание;

возможности аренды поверхностных водных объектов субъектами агроэкотуризма;

предоставлении возможности гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных вблизи водных объектов, переданных в аренду, пользоваться ими для отдыха и любительского рыболовства;

корректировке требований в отношении прудов-копаней;

дополнительном обосновании необходимости оснащения небольших населенных пунктов (свыше пяти тысяч человек) ливневой канализацией;

полномочиях местных исполнительных и распорядительных органов при организации работы бассейновых советов;

об уточнении перечня субъектов, на которых распространяются технологические нормативы водопользования.

По итогам рассмотрения принято решение об установлении вышеназванных критериев в нормативном правовом акте Правительства, обоснования предложенных изменений, в том числе на предмет согласования с актами Главы государства.

По итогам принятых решений соответствующие корректировки будут внесены в Водный кодекс.

Работа над законопроектом будет продолжена.
