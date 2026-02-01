|О компании
|23.02.2026
Новое в законодательстве
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВОДНОГО КОДЕКСА БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
17:39 23.02.2026
Под председательством Ж.Н.Чернявской 20 февраля 2026 г.состоялось заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты прежставителей, участники заседания рассмотрели замечания, высказанные членами экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь о:
закреплении перечня критериев опасности для жизни и здоровья населения, которые являются основаниями для установления местными исполнительными и распорядительными органами запретов на купание;
возможности аренды поверхностных водных объектов субъектами агроэкотуризма;
предоставлении возможности гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных вблизи водных объектов, переданных в аренду, пользоваться ими для отдыха и любительского рыболовства;
корректировке требований в отношении прудов-копаней;
дополнительном обосновании необходимости оснащения небольших населенных пунктов (свыше пяти тысяч человек) ливневой канализацией;
полномочиях местных исполнительных и распорядительных органов при организации работы бассейновых советов;
об уточнении перечня субъектов, на которых распространяются технологические нормативы водопользования.
По итогам рассмотрения принято решение об установлении вышеназванных критериев в нормативном правовом акте Правительства, обоснования предложенных изменений, в том числе на предмет согласования с актами Главы государства.
По итогам принятых решений соответствующие корректировки будут внесены в Водный кодекс.
Работа над законопроектом будет продолжена.
