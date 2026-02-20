|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
БЕЛАРУСЬ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПЛАНИРУЮТ ОТМЕНИТЬ ВИЗЫ ПРИ ПОЕЗДКАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
10:21 23.02.2026
Александр Лукашенко 20 февраля подписал указ № 63, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для краткосрочных поездок владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.
Как сообщает пресс-служба президента, в соответствии с межправсоглашением граждане Беларуси и Саудовской Аравии - владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов освобождаются от визовых требований для въезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на срок не более 90 дней в течение любого периода в 180 дней с даты первого въезда.
Реализация этого международного договора позволит упростить взаимные поездки должностных лиц.
На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
Курсы в банках
на 23.02.2026
Конвертация в банках
на 23.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте