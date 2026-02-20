Александр Лукашенко 20 февраля подписал указ № 63, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для краткосрочных поездок владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Как сообщает пресс-служба президента, в соответствии с межправсоглашением граждане Беларуси и Саудовской Аравии - владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов освобождаются от визовых требований для въезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на срок не более 90 дней в течение любого периода в 180 дней с даты первого въезда.

Реализация этого международного договора позволит упростить взаимные поездки должностных лиц.

На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.