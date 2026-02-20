Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О лицензировании».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект содержит ряд предложений, направленных на уточнение:

деятельности, для реализации которой требуется получение лицензии и предъявляемых к ней требований;

процедурных вопросов в сфере лицензирования.

Законопроектом:

вводится определение термина «лицензионное дело»;

конкретизируются порядок и условия получения документов или сведений по вопросам лицензирования;

уточняется порядок сбора, обработки, хранения, использования персональных данных для целей формирования и ведения государственной информационной системы «Единый реестр лицензий»;

устанавливается требование о переходе с 1 января 2030 г. на исключительно электронное взаимодействие соискателей лицензии и лицензирующих органов в части направления соответствующих заявлений, уведомлений и предписаний по вопросам лицензирования;

вносятся уточнения в ряд статей действующего Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании»;

также предусмотрены ряд других изменений, с которыми можно ознакомиться в проекте.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

За период обсуждения на Правовой форум Беларуси с 20 по 30 января 2026 г. в специальную тему поступило 58 сообщений, которые рассмотрены и обобщены Министерством экономики. Поступившие в ходе публичного обсуждения замечания и предложения были рассмотрены с участием заинтересованных государственных органов-регуляторов в соответствующих сферах общественных отношений.