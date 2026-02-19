|О компании
20.02.2026
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОССЛУЖБУ
10:54 20.02.2026
Александр Лукашенко 19 февраля подписал указ № 60 "О квалификационном экзамене", которым совершенствуется процедура его проведения для лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документом установлен формат данного экзамена. Это единый для всех тест, разработанный Академией управления при Президенте Республики Беларусь.
Проведение экзамена таким способом позволит исключить субъективность и протекционизм в кадровой работе, а также повысить требования к лицам, поступающим на государственную гражданскую службу.
Во время тестирования будет проведена проверка уровня знаний Конституции Беларуси и иных законодательных актов, владение которыми необходимо для всех категорий государственных гражданских служащих.
Перечень вопросов к экзамену и демонстрационная версия тестовых заданий для прохождения бесплатного пробного тестирования будут размещены на сайте Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
