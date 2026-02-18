Под руководством заместителя председателя Палаты представителей Ипатова В. 18 февраля 2026 г. состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии по аграрной политике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, один из важнейших вопросов, который сегодня находится в повестке законодательного органа, – это изменения Кодекса Республики Беларусь о земле.

На заседании обсуждены отдельные нормы проекта Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений», принятого Палатой представителей в первом чтении 3 октября 2025 г. В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроект доработан, в том числе в соответствии с заключением экспертного совета при Совете Республики.

Вместе с тем потребовалось дополнительное обсуждение отдельных неурегулированных вопросов, касающихся устранения правовой неопределенности действующих норм земельного законодательства.

В заседании приняли участие члены Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике, председатели постоянных комиссий Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, по законодательству и государственному строительству, представители Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, Министерства архитектуры и строительства, Государственного комитета по имуществу, Минского городского исполнительного комитета, сотрудники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.

Работа над законопроектом будет продолжена.