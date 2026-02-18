ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
19.02.2026   
Новое в законодательстве


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


11:26 19.02.2026

Под руководством заместителя председателя Палаты представителей Ипатова В. 18 февраля 2026 г. состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии по аграрной политике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, один из важнейших вопросов, который сегодня находится в повестке законодательного органа, – это изменения Кодекса Республики Беларусь о земле.

На заседании обсуждены отдельные нормы проекта Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений», принятого Палатой представителей в первом чтении 3 октября 2025 г. В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроект доработан, в том числе в соответствии с заключением экспертного совета при Совете Республики.

Вместе с тем потребовалось дополнительное обсуждение отдельных неурегулированных вопросов, касающихся устранения правовой неопределенности действующих норм земельного законодательства.

В заседании приняли участие члены Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике, председатели постоянных комиссий Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, по законодательству и государственному строительству, представители Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, Министерства архитектуры и строительства, Государственного комитета по имуществу, Минского городского исполнительного комитета, сотрудники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.

Работа над законопроектом будет продолжена.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
валюта курс
EUR 3.3696
USD 2.8466
RUB 3.7374
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3674 -0.0166
USD 2.8466 -0.0078
RUB 3.7374 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8500 2.8550
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1880
EUR/RUB 90.5200 90.9000
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
