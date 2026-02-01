ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АКТУАЛИЗИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ


13:33 18.02.2026

Правительством актуализировано Положение о Министерстве связи и информатизации. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2026 г. №82 "О Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Положение скорректировано с учетом изменений законодательства (Указы Президента от 29 ноября 2023 г. №381 "О цифровом развитии" и от 19 мая 2025 г. №200 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь").

В положении последовательно описана структура министерства, стоящие перед ним отраслевые задачи и основные функции, а также актуализированы перечни организаций, входящих в систему Минсвязи.

Также в состав полномочий Минсвязи включена (в соответствии с Указом №200) координация и мониторинг реализации облисполкомами (Минским горисполкомом) за счет средств местных инновационных фондов мероприятий и пилотных проектов в сфере цифрового развития.
