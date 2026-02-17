|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ФИЗЛИЦАМ
10:57 18.02.2026
Постановлением Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 10 февраля 2026 г. № 10 установлен коэффициент изменения стоимости принадлежащих физлицам капитальных строений (зданий и сооружений (их частей),
Как уточняет Национальный правовой портал, в том числе: жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая не завершенные строительством, машино-мест.
Размер коэффициента на 1 января 2026 г. составляет 1,127 (ранее – 1,1347).
Правовой акт принят на основании Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных для предоставления государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилых помещений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2025 г. № 328.
Постановление вступает в силу с 19 февраля 2026 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2026
Курсы в банках
на 18.02.2026
Конвертация в банках
на 18.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте