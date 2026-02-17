Постановлением Министерства архитектуры и строительства Беларуси от 10 февраля 2026 г. № 10 установлен коэффициент изменения стоимости принадлежащих физлицам капитальных строений (зданий и сооружений (их частей),

Как уточняет Национальный правовой портал, в том числе: жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая не завершенные строительством, машино-мест.

Размер коэффициента на 1 января 2026 г. составляет 1,127 (ранее – 1,1347).

Правовой акт принят на основании Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных для предоставления государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилых помещений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2025 г. № 328.

Постановление вступает в силу с 19 февраля 2026 г.