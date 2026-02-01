ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ


16:47 17.02.2026

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документом предусматривается реализация 42 крупных инновационных проектов в различных отраслях - создаются производства отечественной бытовой техники, энергонасыщенных тракторов, автобусов, лесозаготовительных машин и манипуляторов для лесозаготовительной техники, инновационных лекарственных и ветеринарных препаратов, другие

Также в 2026-2030 годах будут выполняться 10 мероприятий по развитию научно-технологических парков, в том числе таких крупных, как Минский городской технопарк и Брестский областной технопарк

Кроме того, постановлением до каждого заказчика Государственной программы доводятся целевые значения показателей инновационного развития, в том числе по удельному весу инновационной продукции в общем объеме производства, экспорту наукоемкой и высокотехнологичной продукции и другим показателям

Общий объем финансирования инновационных проектов и мероприятий на пятилетку составляет около 1,3 млрд. рублей, из них более 77% (995,6 млн. рублей) - бюджетные средства

В течение всего пятилетнего периода программа будет дополняться новыми проектами и мероприятиями, имеющими важнейшее значение для инновационного развития Республики Беларусь
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2026
валюта курс
EUR 3.3808
USD 2.8544
RUB 3.7237
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3840 +0.0055
USD 2.8544 0
RUB 3.7237 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8480 2.8550
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.9000 91.1500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
