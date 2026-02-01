|О компании
|17.02.2026
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ
16:47 17.02.2026
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документом предусматривается реализация 42 крупных инновационных проектов в различных отраслях - создаются производства отечественной бытовой техники, энергонасыщенных тракторов, автобусов, лесозаготовительных машин и манипуляторов для лесозаготовительной техники, инновационных лекарственных и ветеринарных препаратов, другие
Также в 2026-2030 годах будут выполняться 10 мероприятий по развитию научно-технологических парков, в том числе таких крупных, как Минский городской технопарк и Брестский областной технопарк
Кроме того, постановлением до каждого заказчика Государственной программы доводятся целевые значения показателей инновационного развития, в том числе по удельному весу инновационной продукции в общем объеме производства, экспорту наукоемкой и высокотехнологичной продукции и другим показателям
Общий объем финансирования инновационных проектов и мероприятий на пятилетку составляет около 1,3 млрд. рублей, из них более 77% (995,6 млн. рублей) - бюджетные средства
В течение всего пятилетнего периода программа будет дополняться новыми проектами и мероприятиями, имеющими важнейшее значение для инновационного развития Республики Беларусь
