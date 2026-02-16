С 1 марта 2026 года в республике существенно упрощается порядок государственной регистрации объектов недвижимости. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета по имуществу от 5 февраля 2026 г. № 3, которое вносит изменения в ведомственное постановление от 21 апреля 2025 г. № 29.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, ключевым нововведением документа стало закрепление принципа «полной» экстерриториальности. Если ранее такой формат работы в тестовом режиме охватывал только Минск и Минскую область, то теперь современные стандарты обслуживания распространятся на всю страну.

Реализация этого принципа означает, что граждане и представители бизнеса смогут подать заявление и необходимый пакет документов в любую территориальную организацию по госрегистрации, совершенно не привязываясь к месту нахождения самого объекта. При этом по новому регламенту не только прием документов, но и все последующие регистрационные действия будут выполняться непосредственно по месту обращения заявителя.