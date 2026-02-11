|О компании
|12.02.2026
Новое в законодательстве
МИНФИН ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
11:21 12.02.2026
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предполагается расширение перечня действий, право на осуществление которых предоставляет квалификационный аттестат первой категории.
Вносимые проектом изменения также предусматривают:
возможность представления документов для аттестации (переаттестации) в электронном виде посредством личного кабинета в Автоматизированной системе организации работы Департамента по ценным бумагам;
возможность записи на квалификационный экзамен (тестирование) самостоятельно претендентом (специалистом рынка ценных бумаг) через личный кабинет;
уточнение порядка приостановления и прекращение действия квалификационного аттестата, расширение перечня случаев прекращения действия квалификационного аттестата.
Также вносимые проектом изменения обеспечивают приведение терминологии, применяемой в Положении о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
За период обсуждения на Правовой форум Беларуси с 12 по 31 января 2026 г. в специальную тему поступило 4 сообщения, которые рассмотрены и обобщены Министерством финансов.
