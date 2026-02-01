Новое в законодательстве

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14:42 11.02.2026 Депутаты в первом чтении приняли проект Закона «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности», сообщает Telegram-канал ГКНТ. Документ представили председатель ГКНТ Денис Коржицкий и заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Вячеслав Данилович. Предусматривается: оптимизация админпроцедур по предоставлению правовой охраны объектам ИС установление порядка регистрации договоров о залоге исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей, промобразцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем уточнение порядка выплаты авторам вознаграждения за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промобразцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) установление возможности свободного использования музыкальных произведений без согласия авторов или иных правообладателей при создании и (или) распространении редакциями телепередач