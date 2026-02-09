ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ТОВАРНЫХ БИРЖАХ РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


11:35 10.02.2026

Под руководством Ю.И.Наркевича в Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству состоялось заседание рабочей группы по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О товарных биржах».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания рабочей группы обсуждены замечания и предложения, поступившие по законопроекту, в том числе по вопросам деятельности товарной биржи, правового регулирования отношений, возникающих в процессе создания и деятельности товарных бирж, а также биржевой торговли, уточнения срока вступления в силу отдельных положений законопроекта, а также иные замечания и предложения.

Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.

В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей, представители Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
