Под руководством Ю.И.Наркевича в Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству состоялось заседание рабочей группы по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О товарных биржах».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания рабочей группы обсуждены замечания и предложения, поступившие по законопроекту, в том числе по вопросам деятельности товарной биржи, правового регулирования отношений, возникающих в процессе создания и деятельности товарных бирж, а также биржевой торговли, уточнения срока вступления в силу отдельных положений законопроекта, а также иные замечания и предложения.

Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.

В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей, представители Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».