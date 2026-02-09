|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ТОВАРНЫХ БИРЖАХ РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
11:35 10.02.2026
Под руководством Ю.И.Наркевича в Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству состоялось заседание рабочей группы по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О товарных биржах».
Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания рабочей группы обсуждены замечания и предложения, поступившие по законопроекту, в том числе по вопросам деятельности товарной биржи, правового регулирования отношений, возникающих в процессе создания и деятельности товарных бирж, а также биржевой торговли, уточнения срока вступления в силу отдельных положений законопроекта, а также иные замечания и предложения.
Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.
В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей, представители Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
Курсы в банках
на 10.02.2026
Конвертация в банках
на 10.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте