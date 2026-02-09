Постановление Министерства экономики от 22 января 2026 г. № 2 «Об установлении форм документов в рамках международной технической помощи» вступило в силу8 февраля.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлены формы:

перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, представляемых для реализации проектов международной технической помощи;

заявления о регистрации проекта международной технической помощи;

паспорта проекта международной технической помощи;

отчета о ходе реализации проекта (программы) международной технической помощи.

Справка Pravo.by

Проекты (программы) международной технической помощи разрабатываются для внесения вклада в достижение целей и приоритетов социально-экономического развития, определенных в национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития, программах социально-экономического развития Республики Беларусь.

Программа международной технической помощи – стратегический документ, определяющий направления сотрудничества Республики Беларусь или Правительства Беларуси и донора международной технической помощи, ресурсы, необходимые для реализации программы, а также содержащий список планируемых к реализации проектов международной технической помощи, в котором определены их наименования, цели, задачи, получатели международной технической помощи по каждому проекту международной технической помощи.

Проект международной технической помощи – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью, ограниченных во времени и обеспеченных за счет предоставленной донорами международной технической помощи и софинансирования (при необходимости)

Утратившими силу признаются ведомственные постановления от 4 мая 2010 г. № 82 «О форме перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации проектов международной технической помощи», от 12 мая 2010 г. № 86 «Об установлении формы заявления о регистрации проекта международной технической помощи, признании утратившими силу постановлений Министерства экономики Республики Беларусь», от 2 октября 2015 г. № 57 «О паспорте проекта международной технической помощи» и др.

Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке подготовки, рассмотрения, одобрения, регистрации и ежегодной оценки проектов (программ) международной технической помощи, а также перечней товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации этих проектов (программ), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 1522.