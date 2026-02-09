ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНЭКОНОМИКИ ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ


10:04 10.02.2026

Постановление Министерства экономики от 22 января 2026 г. № 2 «Об установлении форм документов в рамках международной технической помощи» вступило в силу8 февраля.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлены формы:

перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, представляемых для реализации проектов международной технической помощи;

заявления о регистрации проекта международной технической помощи;

паспорта проекта международной технической помощи;

отчета о ходе реализации проекта (программы) международной технической помощи.

Справка Pravo.by

Проекты (программы) международной технической помощи разрабатываются для внесения вклада в достижение целей и приоритетов социально-экономического развития, определенных в национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития, программах социально-экономического развития Республики Беларусь.

Программа международной технической помощи – стратегический документ, определяющий направления сотрудничества Республики Беларусь или Правительства Беларуси и донора международной технической помощи, ресурсы, необходимые для реализации программы, а также содержащий список планируемых к реализации проектов международной технической помощи, в котором определены их наименования, цели, задачи, получатели международной технической помощи по каждому проекту международной технической помощи.

Проект международной технической помощи – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью, ограниченных во времени и обеспеченных за счет предоставленной донорами международной технической помощи и софинансирования (при необходимости)

Утратившими силу признаются ведомственные постановления от 4 мая 2010 г. № 82 «О форме перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации проектов международной технической помощи», от 12 мая 2010 г. № 86 «Об установлении формы заявления о регистрации проекта международной технической помощи, признании утратившими силу постановлений Министерства экономики Республики Беларусь», от 2 октября 2015 г. № 57 «О паспорте проекта международной технической помощи» и др.

Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке подготовки, рассмотрения, одобрения, регистрации и ежегодной оценки проектов (программ) международной технической помощи, а также перечней товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации этих проектов (программ), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 1522.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
валюта курс
EUR 3.4092
USD 2.8741
RUB 3.7254
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4100 +0.0198
USD 2.8741 +0.0058
RUB 3.7254 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4070 3.4100
USD 2.8660 2.8720
RUB 3.7130 3.7160
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 91.6000 91.9000
USD/RUB 77.2000 77.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте